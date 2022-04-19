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Долар в Україні: що з курсом на чорному ринку та чого чекати далі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Поки долар зафіксований НБУ — процвітає чорний ринок Новина оновлена 19 квітня 2022, 09:18
Поки долар зафіксований НБУ — процвітає чорний ринок

Прогноз щодо зростання вартості долара не тішить, але захмарного підвищення чекати не варто, вважають експерти

Поки український Нацбанк утримує стабільний курс долара на рівні 29,25, на чорному ринку його вартість змінюється.

За даними сайту Мінфін, курс долара в обмінках України незначно змінився у порівнянні з попереднім днем.

Його купують дешевше, ніж раніше, а продають – дорожче. Також зазнав змін і курсу євро — вартість його продажу зросла, попри зниження курсу в Нацбанку.

Курс валют в Україні на 19 квітня — НБУ, банки та чорний ринок
Курс валют в Україні на 19 квітня — НБУ, банки та чорний ринок

Експерти очікують, що позитивно на валютний ринок у країні впливатимуть експорт послуг у сфері ІТ та перекази мігрантів. Послаблення валютних обмежень слід очікувати після кінця воєнного стану. Очікується, що до бюджету України буде надходження зовнішнього фінансування і при поверненні плаваючого курсу буде девальвація, але некритична — до 33 грн за долар США.

Тим часом Нацбанк ухвалив та опублікував документ, який визначає фінансову політику країни. В Основних засадах грошово-кредитної політики зафіксовано, що НБУ зобов’язується повернутися до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням у міру повернення економіки та фінансової системи до нормального стану.

Раніше "Телеграф" писав, що через вторгнення в Україну росії наслідки відчула не лише наша країна, а й увесь світ — це позначиться на стані навіть найбільших економік. Тим часом багатьом країнам загрожують проблеми із продовольством через тимчасову неможливість доставки Чорним морем.

Теги:
#Україна #Долар #Чорний ринок #Курс долара
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