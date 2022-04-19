Доллар в Украине: что с курсом на черном рынке и чего ждать дальше

Прогноз по росту стоимости доллара не радует, но заоблачного повышения ждать не стоит, считают эксперты

Пока украинский Нацбанк удерживает стабильный курс доллара на уровне 29,25, на черном рынке его стоимость меняется.

Согласно данным сайта Минфин, курс доллара в обменках Украины незначительно изменился в сравнении с предыдущим днем.

Его покупают дешевле, чем ранее, а продают — дороже. Также претерпел изменения и курс евро — стоимость его продажи выросла, несмотря на снижение курса в Нацбанке.

Курс валют в Украине на 19 апреля - НБУ, банки и черный рынок

Эксперты ожидают, что позитивно на валютный рынок в стране будут влиять экспорт услуг в сфере ІТ и переводы мигрантов. Ослабления валютных ограничений стоит ожидать к концу военного положения. Ожидается, что в бюджет Украины будет приток внешнего финансирования и при возвращении плавающего курса будет девальвация, но некритичная — до 33 грн за доллар США.

Тем временем Нацбанк принял и опубликовал документ, определяющий финансовую политику страны. В Основных принципах денежно-кредитной политики зафиксировано, что НБУ обязуется вернуться в режим инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием по мере прихождения экономики и финансовой системы в нормальное состояние.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за вторжения в Украину россии последствия ощутила не только наша страна, но и весь мир — это отразится на состоянии даже крупнейших экономик. Тем временем многим странам грозят проблемы с продовольствием из-за временной невозможности доставки по Черному морю.