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Агрессия путина ударила по экономике всего мира: готовятся срочные меры

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Мир беднеет от имперских амбиций путина Новость обновлена 19 апреля 2022, 07:11
Мир беднеет от имперских амбиций путина

Последствия войны в Украине прочувствуют на себе все страны

Вторжение россии в Украину повлияло на все страны мира, — Всемирный банк снизил прогноз на рост мировой экономики с 4,1% до 3,2% на 2022 год, и уже планирует в связи с этим антикризисные меры.

Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, информирует Bloomberg.

По его словам, прогноз глобального роста сильно сократился для стран Европы и Центральной Азии, среди которых и Украина с россией, — это повлияло и на оценку роста экономики всего мира.

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Чтобы не дать странам погрязнуть в кризисе и серьезно обеднеть, в ближайшие недели хотят принять пакет антикризисных мер сроком на 15 месяцев в размере $170 миллиардов.

Финансирование могут начать выделять уже в апреле 2022 года, при этом в первые же три месяца планируется выделить уже около $50 млрд.

Стоит заметить, что также невеселые прогнозы дают в Организации объединенных наций, — там оценили, что в 2022 году в Украине из-за боевых действий и минирований не удастся засеять около трети полей, что может вызвать продовольственный кризис, поскольку Украина и россия продают продовольствие в 36 стран мира.

Как сообщал "Телеграф", ранее в США решили начать душить военную промышленность россии.

Теги:
#Экономика #Всемирный банк #ООН #ВВП #Посевная
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