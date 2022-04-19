Валютных качелей не будет? У Зеленского рассказали чего ждать от курса доллара в ближайшем будущем

В Украине пока не видят рисков для национальной валюты

В ближайшем будущем курс гривны к иностранным валютам может колебаться в пределах нескольких процентов, а значительных рисков для него пока не наблюдается.

Об этом рассказал советник президента Украины Олег Устенко, передает Укринформ.

Он отметил, что курс гривны будет зависеть от нескольких факторов. Среди таковых он выделил спрос на иностранные валюты, который в настоящее время "весьма незначительный".

"Поставка валюты в нашу страну упала, но она происходит от наших экспортеров", — добавил он.

По его словам, валюта в Украину также будет поступать в виде финансовой помощи от международных партнеров, что будет говорить о пополнении золотовалютных резервов. Устенко отметил, что они остаются на довоенном уровне и составляют примерно 29 миллиардов долларов.

Он добавил, что сейчас не видит значительных рисков, чтобы говорить о значительных колебаниях курса гривны.

"Они могут быть, но в пределах нескольких процентов", — подчеркнул советник президента.

Как сообщалось ранее, после начала полномасштабного военного вторжения со стороны россии, Нацбанк заморозил курс доллара на уровне 29,25 гривны. Впрочем, на черном рынке ситуация несколько отличается от официальных данных, там доллар покупают по 32,2 грн, а продают по 32,55 грн.

"Телеграф" поговорил с финансовым аналитиком Василием Невмержицким и узнал у него, стоит ли ожидать значительных колебаний курса валют накануне Пасхи.