Укр

Доллар слегка просел в цене: сколько за валюту просят на черном рынке

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Доллар колеблется, но в пределах нормы Новость обновлена 22 апреля 2022, 09:35
Доллар колеблется, но в пределах нормы

Впервые за пару последних дней доллар "вчерную" подешевел

По состоянию на утро пятницы, 22 апреля, доллар США подешевел в среднем на 10 копеек по сравнению с предыдущими сутками. Это лишний раз демонстрирует отсутствие ажиотажа и особой потребности украинцев скупать иностранную валюту.

Свежий курс разместили специалисты сайта "Минфин", передает "Телеграф".

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Как известно, официальный курс доллара был зафиксирован Нацбанком еще в начале полномасштабной войны с россией — на уровне 29,25 грн. Однако цифры на "черном" рынке, как обычно, отличаются. Так, 22 апреля доллар можно купить за 32,35 грн, а купить — за 32,54 грн. Отметим, что за последние сутки покупка доллара подешевела на 10 копеек, а продажа — на 11.

Курс валют на "черном" рынке на 22 апреля
Курс валют на "черном" рынке на 22 апреля

Многие банки также устанавливают свои курсы для американской валюты. Если "ПриватБанк" и "Ощадбанк" следуют предписанию НБУ, как государственные финучреждения, то у других ситуация отличается. К примеру, тот же "АльфаБанк" предлагает украинцам купить доллар за 31,50 грн, а продать — за 32,17 грн. Больше деталей — на скрине ниже:

Курс доллара по банкам Украины 22 апреля
Курс доллара по банкам Украины 22 апреля

Напомним, что ранее мы писали, стоит ли ожидать значительного скачка валют (в особенности доллара) после Пасхи. Об этом детально рассказал эксперт Василий Невмержицкий.

Теги:
#Гривна #Доллар #Черный рынок #Курс валют #Курс доллара
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