Доллар слегка просел в цене: сколько за валюту просят на черном рынке

Впервые за пару последних дней доллар "вчерную" подешевел

По состоянию на утро пятницы, 22 апреля, доллар США подешевел в среднем на 10 копеек по сравнению с предыдущими сутками. Это лишний раз демонстрирует отсутствие ажиотажа и особой потребности украинцев скупать иностранную валюту.

Свежий курс разместили специалисты сайта "Минфин", передает "Телеграф".

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Как известно, официальный курс доллара был зафиксирован Нацбанком еще в начале полномасштабной войны с россией — на уровне 29,25 грн. Однако цифры на "черном" рынке, как обычно, отличаются. Так, 22 апреля доллар можно купить за 32,35 грн, а купить — за 32,54 грн. Отметим, что за последние сутки покупка доллара подешевела на 10 копеек, а продажа — на 11.

Курс валют на "черном" рынке на 22 апреля

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Многие банки также устанавливают свои курсы для американской валюты. Если "ПриватБанк" и "Ощадбанк" следуют предписанию НБУ, как государственные финучреждения, то у других ситуация отличается. К примеру, тот же "АльфаБанк" предлагает украинцам купить доллар за 31,50 грн, а продать — за 32,17 грн. Больше деталей — на скрине ниже:

Курс доллара по банкам Украины 22 апреля

Напомним, что ранее мы писали, стоит ли ожидать значительного скачка валют (в особенности доллара) после Пасхи. Об этом детально рассказал эксперт Василий Невмержицкий.