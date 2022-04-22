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Долар трохи просів у ціні: скільки за валюту просять на чорному ринку

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Долар "хвилюється", але в межах норми Новина оновлена 22 квітня 2022, 09:35
Долар "хвилюється", але в межах норми

Вперше за пару останніх днів долар "вчорну" подешевшав

Станом на ранок п’ятниці, 22 квітня, долар США на "чорному" ринку подешевшав у середньому на 10 копійок порівняно з попередньою добою. Це вкотре демонструє відсутність ажіотажу та особливої потреби українців скуповувати іноземну валюту.

Свіжий курс розмістили спеціалісти сайту "Мінфін", передає "Телеграф".

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Як відомо, офіційний курс долара був зафіксований Нацбанком ще на початку повномасштабної війни з Росією — на рівні 29,25 грн. Проте цифри на "чорному" ринку, як завжди, відрізняються.

Так, 22 квітня долар можна купити за 32,35 грн., а купити — за 32,54 грн. Зазначимо, що за останню добу покупка долара подешевшала на 10 копійок, а продаж — на 11 копійок.

Курс валют на "чорному" ринку на 22 квітня
Курс валют на "чорному" ринку на 22 квітня

Багато банків також встановлюють свої курси для американської валюти. Якщо "ПриватБанк" та "Ощадбанк" дотримуються розпорядження НБУ, як державні фінустанови, то в інших ситуація відрізняється. Наприклад, той же "АльфаБанк" пропонує українцям купити долар за 31,50 грн, а продати — за 32,17 грн. Більше деталей на скріні нижче:

Курс долара в банках України 22 квітня
Курс долара в банках України 22 квітня

Нагадаємо, що раніше ми писали, чи варто очікувати значного стрибка валют (особливо долара) після Великодня. Про це детально розповів експерт Василь Невмержицький.

Теги:
#Гривня #Долар #Чорний ринок #Курс валют #Курс долара
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