Долар трохи просів у ціні: скільки за валюту просять на чорному ринку

Вперше за пару останніх днів долар "вчорну" подешевшав

Станом на ранок п’ятниці, 22 квітня, долар США на "чорному" ринку подешевшав у середньому на 10 копійок порівняно з попередньою добою. Це вкотре демонструє відсутність ажіотажу та особливої потреби українців скуповувати іноземну валюту.

Свіжий курс розмістили спеціалісти сайту "Мінфін", передає "Телеграф".

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Як відомо, офіційний курс долара був зафіксований Нацбанком ще на початку повномасштабної війни з Росією — на рівні 29,25 грн. Проте цифри на "чорному" ринку, як завжди, відрізняються.

Так, 22 квітня долар можна купити за 32,35 грн., а купити — за 32,54 грн. Зазначимо, що за останню добу покупка долара подешевшала на 10 копійок, а продаж — на 11 копійок.

Курс валют на "чорному" ринку на 22 квітня

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Багато банків також встановлюють свої курси для американської валюти. Якщо "ПриватБанк" та "Ощадбанк" дотримуються розпорядження НБУ, як державні фінустанови, то в інших ситуація відрізняється. Наприклад, той же "АльфаБанк" пропонує українцям купити долар за 31,50 грн, а продати — за 32,17 грн. Більше деталей на скріні нижче:

Курс долара в банках України 22 квітня

Нагадаємо, що раніше ми писали, чи варто очікувати значного стрибка валют (особливо долара) після Великодня. Про це детально розповів експерт Василь Невмержицький.