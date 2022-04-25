Что происходит с долларом после Пасхи: курс валют на 25 апреля на черном рынке и в банках

Сколько стоит валюта на черном рынке и в банках по состоянию на 25 апреля.

В связи с войной в Украине официально курс доллара США не меняется. Еще 24 февраля НБУ зафиксировал курс на уровне 29,25 грн/долл.

Однако, стоимость других валют меняется почти каждый день как на сайте официального регулятора, так и на черном рынке.

Об этом свидетельствуют данные сайта Национального банка и "Минфина".

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После пасхальных праздников официальный курс евро Нацбанк немного понизил — европейская валюта подешевела на несколько копеек.

Согласно данным на сайте НБУ на 25 апреля установлен такой курс:

1 доллар США — 29,25 грн

1 евро — 31,65 грн

1 злотый — 6,82 грн

1 фунт стерлингов — 37,73 грн

1 чешская крона — 1,30 грн

1 китайский юань — 4,49 грн

На черном рынке цена на валюту отличается от данных регулятора. Здесь курс доллара очень далек от официального.

По состоянию на утро 25 апреля средний курс продажи доллара на черном рынке составил 32,7 грн/долл, а курс покупки — 32,5 грн/долл.

Курс других валют на черном рынке составил:

Курс валют на черном рынке

Различается цена на американскую валюту и в банках:

Курс валют в банках Украины

Отметим, ранее эксперты рассказали, чего ожидать от курса доллара если война затянется.

Кроме того, после победы Украины в войне и завершении военного положения наша страна может столкнуться с дефицитом доллара. С чем именно это связано, объяснял финансовый эксперт Виталий Варвищук.