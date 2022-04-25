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Що відбувається з доларом після Великодня: курс валют на 25 квітня на чорному ринку та в банках

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Курс валют на 25 квітня Новина оновлена 25 квітня 2022, 08:50
Курс валют на 25 квітня

Скільки коштує валюта на чорному ринку та у банках станом на 25 квітня.

У зв’язку із війною в Україні офіційно курс долара США не змінюється. Ще 24 лютого НБУ зафіксував курс на рівні 29,25 грн/дол.

Проте вартість інших валют змінюється майже кожен день, як на сайті офіційного регулятора, так і на чорному ринку.

Про це свідчать дані сайту Національного банку та "Мінфіну".

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Після великодніх свят офіційний курс євро Нацбанк трохи знизив — європейська валюта подешевшала на кілька копійок.

Згідно з даними на сайті НБУ, на 25 квітня встановлено такий курс:

  • 1 долар США — 29,25 грн
  • 1 євро — 31,65 грн
  • 1 злотий — 6,82 грн
  • 1 фунт стерлінгів — 37,73 грн
  • 1 чеська крона — 1,30 грн
  • 1 китайський юань — 4,49 грн

На чорному ринку ціна на валюту відрізняється від даних регулятора. Тут курс долара дуже далекий від офіційного.

Станом на ранок 25 квітня середній курс продажу долара на чорному ринку склав 32,7 грн/дол, а курс купівлі — 32,5 грн/дол.

Курс інших валют на чорному ринку склав:

Курс валют на чорному ринку
Курс валют на чорному ринку

Розрізняється ціна на американську валюту і в банках:

Курс долара у банках України
Курс долара у банках України

Зазначимо, раніше експерти розповіли, чого очікувати від курсу долара, якщо війна затягнеться.

Крім того, після перемоги України у війні та завершенні воєнного стану наша країна може зіткнутися з дефіцитом долара. Із чим саме це пов’язано, пояснював фінансовий експерт Віталій Варвищук.

Теги:
#Долар #Валюта #Курс долара
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