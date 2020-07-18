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Обязательно в маске: королева Летиция поразила нежным образом во время очерендного выхода

Обязательно в маске: королева Летиция поразила нежным образом во время очерендного выхода
11:29 Сегодня Телеграф
Испанская королева Летиция является одной из иконой стилей современного мира. Ее образы всегда стильные. Во время своего тура по стране королева Летиция очаровала поклонников трендовым аутфитом.

Вчера, 17 июля, королева Летиция с супругом посетили Музей изобразительных искусств в Бильбао. Для данного выхода Ее Величество выбрала легкое летнее платье-миди с длинным рукавом.  Легкое темно-зеленое платье с крупными цветами и акцентом на талии подчеркнули женственность королевы. Этим нарядом она только подчеркнула то, что может выглядеть прекрасно в любом образе. 

Монарх завершила свой образ светлыми босоножками на платформе. Волосы были уложены в высокий хвост. Макияж королева сделала с акцентом на глазах. 

Король Филипп для выхода выбрал черные брюки, белую рубашку и синий пиджак. 

Королевская чета не забывает и о защите: супруги обязательно надевают защитные маски в туре. 

Не забыла и защитную маску: королева Летиция показала трендовый деловой образ

Напомним, королевская семья отправилась в тур по городам страны с целью поддержания экономической, социальной и культурной деятельности после распространения коронавирусной болезни.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Королева Летиция.

Автор:

Телеграф
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