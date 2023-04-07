Лео та Коула не впізнати: як змінилися головні герої серіалу "Всі жінки — відьми" через 25 років (фото)

Брайану Краузе та Джуліану Макмехон вже за 50

Американський телесеріал "Усі жінки — відьми" (англ. Charmed) вийшов на екрани в 1998 році, підкоривши глядачів по всьому світу. Нам полюбилися не лише головні героїні, про життя яких раніше розповідав "Телеграф", а й виконавці ключових чоловічих ролей.

"Телеграф" розповідає, як змінилися за 25 років Брайан Краузе та Джуліан Макмехон. Дівчата нульових часто сперечалися, хто ж їм більше до вподоби – Лео чи Коул.

Лео Вайатт — Брайан Краузе (54 роки)

Хранитель протягом кількох сезонів, а також чоловік Пайпер та батько її дітей Лео сподобався багатьом глядачам. Крім цього серіалу актора можна побачити у картинах "Грудень", "Сновиди", "Клуб брехунів", "Оголені душі", "Гра на полі розуму", "Кінець світу: Наднова". Від першого шлюбу у Краузе є син Джеймен (народився 1996 року). Продовжує зніматися донині: цього року вийшов хорор "Садиба" за його участю.

Лео не впізнати

Коул Тернер — Джуліан Макмехон (54 роки)

Демон Коул – не менш помітний чоловічий персонаж серіалу. За його любовними перепитіями з Фібі всі спостерігали з величезним інтересом. Після "Усі жінки — відьми" кар’єра Макмехона розвивалася. "Частини тіла", "Фантастична четвірка", "Передчуття", "ФБР": кілька робіт з його фільмографії. Крім того, актор встиг закрутити роман із Шеннен Доерті в реальності. Тричі був одружений, від другого шлюбу є 22-річна дочка Медісон. З 2014 року в шлюбі з актрисою Келлі Паньягуа, проте до цього вони зустрічалися понад 10 років. У його дружини чудові стосунки з падчеркою.

Коул постарів, але цілком впізнаваний

Раніше "Телеграф" розповідав, що сталося із зірками серіалу "Рятувальники Малібу". Не всі актори залишились у кіно. А в деяких кар’єра перекреслена через проблеми з наркотиками й алкоголем.