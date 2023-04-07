Лео и Коула не узнать: как изменились главные герои "Зачарованных" спустя 25 лет (фото)

Брайану Краузе и Джулиану Макмэхон уже за 50

Американский телесериал "Зачарованные" (англ. Charmed) вышел на экраны в 1998 году, покорив зрителей по всему миру. Нам полюбились не только главные героини, о жизни которых ранее рассказывал "Телеграф", а и исполнители ключевых мужских ролей.

"Телеграф" рассказывает, как изменились за 25 лет Брайан Краузе и Джулиан Макмэхон. Девушки нулевых часто спорили, кто же им больше по душе – Лео или Коул.

Лео Уайатт — Брайан Краузе (54 года)

Хранитель на протяжении нескольких сезонов, а также муж Пайпер и отец ее детей Лео полюбился многим зрителям. Кроме этого сериала актера можно увидеть в картинах "Декабрь", "Лунатики", "Клуб лжецов", "Обнажённые души", "Игра на поле разума", "Конец света: Сверхновая". От первого брака у Краузе есть сын Джеймен (родился в 1996 году). Продолжает сниматься по сей день: в этом году вышел ужастик "Усадьба" с его участием.

Лео не узнать

Коул Тёрнер — Джулиан Макмэхон (54 года)

Демон Коул – не менее заметный мужской персонаж сериала. За его любовными перепитиями с Фиби все наблюдали с огромным интересом. После "Зачарованных" карьера Макмэхона развивалась. "Части тела", "Фантастическая четверка", "Предчувствие", "ФБР": несколько работ из его фильмографии. Кроме того, актер успел закрутить роман с Шеннен Доэрти в реальности. Трижды был женат, от второго брака есть 22-летняя дочь Мэдисон. С 2014 года в браке с актрисой Келли Паньягуа, однако до этого они встречались более 10 лет. У его супруги прекрасные отношения с падчерицей.

Коул постарел, но вполне узнаваем

Ранее "Телеграф" рассказывал, что произошло со звездами сериала "Спасатели Малибу". Не все актеры остались в кино. А у некоторых карьера перечеркнута из-за проблем с наркотиками и алкоголем.