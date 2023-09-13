Коул и Фиби из "Зачарованных" вместе 17 лет спустя: как выглядят Алисса Милано и Джулиан Макмэхон сейчас (фото)
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Алисса Милано и Джулиан Макмэхон не скрывают радости от встречи
Актеры Алисса Милано и Джулиан Макмэхон порадовали поклонников сериала "Зачарованные" совместным снимком спустя 17 лет после выхода последнего сезона. Исполнители ролей Фиби и Коула немного изменились, но также выглядят гармоничной парой.
Фото Алисса Милано и Джулиан Макмэхон появились на страницы актрисы в Instagram. Экранные возлюбленные, по словам "Фиби", встретились в Париже.
Алисса Милано – 50-летняя американская актриса и певица. Кроме роли ведьмы Фиби известна по проектам "Кто здесь босс?", "Мелроуз Плейс", "Любовницы". Занимается благотворительностью, придерживается вегетарианства, после российского полномасштабного вторжения поддержала Украину в борьбе с агрессором. Замужем за спортивным агентом Дэвидом Баглиари, воспитывают 12-летнего сына Майло и 9-летнюю дочь Элизабеллу.
Джулиан Макмэхон – 55-летний австралийский актер, звезда "Зачарованных" наравне с Лео Уайаттом. "Части тела", "Фантастическая четверка", "Предчувствие", "ФБР": несколько работ из его фильмографии помимо вышеупомянутого сериала. Трижды был женат, от второго брака — 22-летняя дочь Мэдисон. Почти 20 лет вместе с актрисой Келли Паньягуа, из них десять в браке.
Алисса Милано и Джулиан Макмэхон раньше
Алисса Милано и Джулиан Макмэхон сейчас
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