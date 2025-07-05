Болезнь забрала его жизнь: от чего в 56 лет умер звезда "Зачарованных" Джулиан Макмэхон и как он выглядел перед смертью

Секс-символ 2000-х в этом году сильно исхудал

Совсем недавно стало известно о смерти австралийского актера Джулиана Макмэхона, который запомнился многим украинским зрителям по роли демона Коула Тернера в сериале "Зачарованные" ("Все женщины — ведьмы"), сыгравшего возлюбленного героини Фиби Холливелл.

Макмэхон ушел из жизни еще в среду, 2 июля, однако только спустя пару дней в СМИ появилась информация, что актера не стало после продолжительной болезни. Ему было всего 56 лет.

От чего умер Джулиан Макмэхон

Знаменитый австралиец долгое время боролся с раком. Об этом заявила жена Джулиана — Келли Макмэхон, с которой он был женат более 11 лет. "С открытым сердцем я хочу поделиться с миром, что мой любимый муж, Джулиан Макмэхон, мирно умер на этой неделе после мужественной борьбы с раком", — сказала Келли изданию Deadline.

Джулиан с женой Келли. Фото: Getty Images

Актер родился в Сиднее в семье бывшего премьер-министром Австралии Уильяма Макмэхона. В 1980-х он начал карьеру как модель, а затем переключился на актерство, дебютировав в 1990 году в австралийской мыльной опере "Домой и в путь".

На большом экране Джулиан впервые появился в комедии "Мокрое и дикое лето!", после чего снимался в телесериалах "Другой мир" и "Профайлер". Настоящую популярность ему принесла роль Коула Тернера в культовом сериале "Зачарованные".

Джулиан в роли Коула Тернера в "Зачарованных"

Затем была роль в медицинской драме канала FX "Части тела" (2003-2010), которая принесла звезде номинацию на премию "Золотой глобус". В 2005 и 2007 годах Макмэхон исполнил роль суперзлодея Marvel Доктора Дума в фильмах "Фантастическая четверка". Затем была роль специального агента Джесса Лакруа в сериале "ФБР: Самые разыскиваемые", а среди недавних работ актера — роль премьер-министра Австралии Стивена Руса в сериале Netflix "Резиденция".

Макмэхон в роли Доктора Дума, 2005

В сериале "ФБР: Самые разыскиваемые"

Макмэхон был женат трижды. В 1994 году он заключил брак с австралийской певицей Данни Миноуг (сестрой Кайли Миноуг), позже — с актрисой Брук Бернс, от которой у него есть дочь. В 2014 году он женился на Келли Паниагуа.

Как Джулиан Макмэхон выглядел перед смертью

В сети есть последние из публичных фото актера, боровшегося в это время с раком. Так, в марте 2025 года Джулиан вместе с Николасом Кейджем появился на премьере фильма "Серфер" во время конференции и фестивалей SXSW в театре ZACH в Остине, штат Техас. На снимках видно, как мужчина похудел и осунулся на лице:

Джулиан Макмэхон и Николай Кейдж в Остине, март 2025 год. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Одно время Джулиан Макмэхон был в отношениях с коллегой по "Зачарованных" Шеннен Доэрти. Актриса так же умерла от рака в 2024 году. Еще до смерти Шеннен успела сама спланировать собственные похороны и развестись с мужем-предателем.