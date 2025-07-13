Квитки по 4000 грн, вибухи та гроза нікого не злякали: Сердючка дала великий концерт у Дніпрі (фото, відео)

За день до концерту вартість квитків зросла учетверо

Цієї суботи, 12 липня, у місті Дніпро відбувся концерт Вєрки Сердючки у ресторані "Bartolomeo", який у квітні постраждав внаслідок російської масованої атаки, де були загиблі і поранені. Під час виступу спочатку пролунав вибух, а потім почалася гроза, але це не злякало глядачів — вони продовжували насолоджуватися концертом.

За день до виступу ціна квитка зросла з 900 грн до 4000 — більш ніж учетверо. Однак судячи з фото, зала була повна. Проте багато кого це обурило. Окрім цього, черга на вхід до ресторану була кілометровою. Про це розповів місцевий блогер на своїй сторінці в TikTok.

Користувачі мережі у коментарях діляться, що не розуміють, який сенс був йти на цей концерт після всього, що відбулося у цьому ресторані. Когось цікавить, як на території помістилися усі ці люди.

У ролику блогер розповів, що квитки коштували по 100 доларів, а черга була дуже довгою. Однак у коментарях користувачі зазначають, що купувати квитки треба заздалегідь.

До слова, артистка виконувала пісні російською мовою. Глядачі підспівували. Відео поділилася користувачка Фейсбук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Вєрка Сердючка розлютила українців у Києві російською. Концерт відбувся на території Osocor Residence.