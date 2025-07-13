Билеты по 4000 грн, взрывы и гроза никого не испугали: Сердючка дала большой концерт в Днепре (фото, видео)

За день до концерта стоимость билетов выросла в четыре раза

В эту субботу, 12 июля, в городе Днепр состоялся концерт Верки Сердючки в ресторане "Bartolomeo", который в апреле пострадал в результате российской массированной атаки, где были погибли и ранены. Во время выступления сначала раздался взрыв, а затем началась гроза, но это не испугало зрителей – они продолжали наслаждаться концертом.

За день до выступления цена билета выросла с 900 грн до 4000 — более чем в четыре раза. Однако судя по фото, зал был полон. Однако многих это возмутило. Кроме того, очередь на вход в ресторан была километровой. Об этом рассказал местный блоггер на своей странице в TikTok.

Пользователи сети в комментариях делятся, что не понимают, какой смысл идти на этот концерт после всего, что произошло в этом ресторане. Кого интересует, как на территории поместились все эти люди.

В ролике блогер рассказал, что билеты стоили по 100 долларов, а очередь была очень длинной. Однако в комментариях пользователи отмечают, что покупать билеты нужно заранее.

К слову, артистка исполняла песни на русском языке. Зрители подпевали. Видео поделилась пользовательница Фейсбук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Верка Сердючка разозлила украинцев в Киеве на русском языке. Концерт прошел на территории Osocor Residence.