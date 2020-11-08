Стало відомо, як в Україні можуть повернути шоу "Караоке на Майдані"

В Україні 20 січня цього року вийшов останній ефір "Караоке на Майдані". Програма встановила національний рекорд і стала найтривалішим шоу в Україні, яке безперервно виходило 20 років.
Її незмінний ведучий Ігор Кондратюк після закінчення контракту з СТБ намагався продовжити шоу на Новому каналі, але ті відмовилися.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу".
"Я запропонував програму всім іншим великим каналам, але вони до сих пір думають", - додав він.
При цьому шоумен не сидить на місці. Він запустив нову гру "Караоке на дивані" в Instagram.
"Так що охочі отримати народне визнання і виграти подарунки від ТМ« Королівський смак »- підписуйтесь на сторінку і надсилайте відео!", - заявив він.
Займається Кондратюк також і телевізійними проектами. З кінця вересня на "5 каналі" виходить шоу "Кондратюк в понеділок".
Шоумен розповів, що йому подзвонив генеральний директор "5 каналу" Володимир Межельский, і "запропонував спробувати себе в безнадійному для українського телебачення форматі light night show".
Він вирішив спробувати. Своє шоу телеведучий охарактеризував, як "неполітичне вечірнє годинне ток-шоу з цікавими і актуальними співрозмовниками".
"Вечірній сеанс душевного полегшення після найважчого робочого дня тижня - понеділка", - додав він.
Більше читайте в матеріалі "Телеграфа": Ігор Кондратюк: Після Криму та Донбасу росіяни зазіхнули ще і на борщ! На наш, український, трясця їхній матері, борщ!