Богдан засвітився в компанії Собчак (фото)

Російський політик і громадський діяч Ксенія Собчак засвітилася в Туреччині в компанії колишнього глави Офісу президента України Андрія Богдана.

Знімок оприлюднено в Інстаграм закладу Seven Hills Restaurant, розташованому в Стамбулі, Туреччина.

"Сьогодні у нас спеціальний гість: спасибі Ксенії Собчак за візит", - йдеться у підписі до фотографії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Seven Hills Restaurant (@sevenhillsrestaurant) 3 Ноя 2020 в 5:56 PST

Ні Собчак, ні Богдан коментарів щодо цього фото не давали.

Як повідомлялося раніше, Богдан у своєму інтерв'ю розповів, що вважає розмови про другий термін Зеленського передчасними, тому що влада не показала результатів.

Також на його думку, протистояння КСУ і Зеленського може загрожувати останньому імпічментом.