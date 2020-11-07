Богдан засвітився в компанії Собчак (фото)

Російський політик і громадський діяч Ксенія Собчак засвітилася в Туреччині в компанії колишнього глави Офісу президента України Андрія Богдана.
Знімок оприлюднено в Інстаграм закладу Seven Hills Restaurant, розташованому в Стамбулі, Туреччина.
"Сьогодні у нас спеціальний гість: спасибі Ксенії Собчак за візит", - йдеться у підписі до фотографії.
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Ні Собчак, ні Богдан коментарів щодо цього фото не давали.
Як повідомлялося раніше, Богдан у своєму інтерв'ю розповів, що вважає розмови про другий термін Зеленського передчасними, тому що влада не показала результатів.
Також на його думку, протистояння КСУ і Зеленського може загрожувати останньому імпічментом.