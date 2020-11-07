Заборонити все: Степанов зізнався, що допоможе зупинити пандемію коронавірусу

Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що найкращим способом зупинити поширення коронавируса в нашій країні є повний локдаун.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ.

"Кращий сценарій - це повний локдаун. Всі заборонити, повністю розірвати ланцюг передачі хвороби, мінімум на 21 день. Тому що максимальний інкубаційний період 21 день", - сказав Степанов.

Втім, міністр визнає, що Україна не може дозволити собі таку міру.

"При повному локдауне люди будуть втрачати роботу, людям елементарно нема за що буде купувати навіть продукти харчування. Ми не можемо зараз собі дозволити того, що було навесні", - вважає Степанов.

Нагадаємо, Україна переступила позначку в 10 тисяч нових випадків COVID-19 в день.

В кінці жовтня Володимир Зеленський пообіцяв ввести жорсткий карантин в Україні в разі, якщо число нових випадків за день перевищить 9,5 тисячі.

Однак пізніше заспокоїв словами, що українська медицина зможе витримати 15 тисяч нових випадків коронавірусу в день.