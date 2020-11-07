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Україна подолала позначку в 10 тисяч випадків коронавірусу за добу

Україна подолала позначку в 10 тисяч випадків коронавірусу за добу
Оновлено 09:08 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

В Україні продовжує поширюватися Коронавірусне захворювання. Всього в країні вже 450 934 випадків COVID-19. За добу в країні виявили понад 10 тисяч нових випадків, що є новим антирекордом.

Про це повідомляє в Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_інфо.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 316, медпрацівників - 519)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за останню добу:

  • госпіталізовані - 1470 осіб;
  • летальних випадків - 187;
  • одужали - 8685 осіб;
  • зроблено тестів за добу - 82 327 (методом ПЛР - 51 258, методом ІФА - 31 069).

У МОЗ розповіли, що кількість жертв COVID-19 в Україні склало 8 312. Pмогли подолати захворювання 204 229 осіб.

 За добу COVID-19 підхватили понад 500 українських медиків, всього майже 10 тисяч нових випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1008), г. Киев (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

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Все по темі:

Пандемия, Україна, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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