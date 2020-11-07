Україна подолала позначку в 10 тисяч випадків коронавірусу за добу

В Україні продовжує поширюватися Коронавірусне захворювання. Всього в країні вже 450 934 випадків COVID-19. За добу в країні виявили понад 10 тисяч нових випадків, що є новим антирекордом.
Про це повідомляє в Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_інфо.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 316, медпрацівників - 519)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за останню добу:
У МОЗ розповіли, що кількість жертв COVID-19 в Україні склало 8 312. Pмогли подолати захворювання 204 229 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1008), г. Киев (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.