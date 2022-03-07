Порожні магазини та російський час: що відбувається на тимчасово захопленій рф Луганщині (фото)

На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники намагаються встановити порядки, як у "лнр"

На 12-й день війни, яку росія розв’язала проти України, частина населених пунктів у Луганській області тимчасово окупована. Так звана влада "лнр" заявляє, що під контролем загарбників опинилася вже майже вся територія регіону. У тимчасово підконтрольні окупантам райони приїжджають російські пропагандисти та фальсифікують картинку про щасливе життя "звільнених" українців.

Докладніше про те, що відбувається в районах, що опинилися під окупацією після повномасштабного вторгнення Росії в Україну — у матеріалі "Телеграфу".

На початку повномасштабної війни Росії проти України російські військові захопили прилеглі до кордону Мілове і Городище. Понад тиждень під окупацією знаходяться Щастя та Станиця Луганська, що знаходяться на лінії розмежування. За словами голови Луганської ВЦА Сергія Гайдая, обидва населені пункти перебувають на межі гуманітарної катастрофи, зруйновано будинки й об’єкти інфраструктури, загинули мирні жителі. Тимчасово увійшли окупанти й в інші населені пункти області.

Карта Луганської області

Карта боїв та тимчасово окупованих територій

Гайдай повідомляє, що у багатьох районах спостерігаються перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. У деяких місцях немає газу, електрики, опалення і водопостачання.

Про подібні проблеми розповідають і джерела "Телеграфу" — жителі тимчасово захоплених населених пунктів на Луганщині, які побажали залишитися невідомими. За їхніми словами, тримати зв’язок із рідними нереально – усі українські мобільні оператори працюють із перебоями, або ж зв’язок можна "зловити" лише у певних місцях міста чи села. Люди кажуть, що в аптеках та магазинах – пусто. Товар не завозиться, а все, що було до війни, місцеві вже розкупили. Хліб намагаються випікати самостійно. Бензин або дизель дістати важко. Крім того, у деяких районах паливо у місцевих відбирають "на свої потреби" окупанти. Також з’являються дані про "рейди" окупантів по домівках проукраїнських мешканців.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, "лнр" дали указ про перереєстрацію всіх документів, виданих українськими державними органами. В іншому випадку місцевих загрожують позбавити пенсій та інших соціальних виплат. А всі документи про пільги для учасників АТО чи ООС окупаційна влада "анулювала".

Ресурси псевдореспубліки пишуть, що так званий глава "лнр" Леонід Пасічник дав указ створити адміністрації в містах, які захопили російські військові за ці 12 днів війни. Свої порядки загарбники починають вводити вже й на місцевих підприємствах: дехто навіть перейшов на московський час. У Телеграм-каналах, підконтрольних "лнр", також йдеться, що окупанти патрулюють українські вулиці, доглядають місцевих і забороняють переміщатися без документів. Тоді як російські пропагандисти створюють "сюжети" про захоплені міста та селища, завозячи на місця акторів, які радіють "визволенню". Крім того, на окупованій території російські загарбники розміщують свою техніку та озброєння.

Як можна побачити на цих фото, опублікованих у підконтрольних "лнр" Телеграм-каналах, окупанти розвішують в українських містах і селах "вітальні листівки".

Окупанти розвішують листівки у захоплених містах

Загарбники вітають місцевих із "визволенням"

Додамо, що останніми днями в регіоні окупанти ведуть активні обстріли по Попасній, Камишевасі, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній, намагаючись захопити українські землі під контроль росії. Але місцеве населення виступає проти загарбників. Так, на мирні мітинги до Новопскова та Білокуракиного прийшли беззбройні жителі з українськими прапорами. Люди виступили проти "російського миру" та "визволення". Окупанти відкрили вогонь прямо по протестувальникам, які не мали з собою жодної зброї.

Зазначимо, що для мешканців Луганщини продовжують пускати евакуаційні потяги. Докладніше про маршрути інформує "Укрзалізниця" та голова області Сергій Гайдай.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ході переговорів Україна не готова на вимогу російської сторони визнавати так звані республіки на Донбасі, як і анексований рф Крим. За словами Арахамії, з цього питання Україні та Росії майже неможливо домовитися.