Когда День Конституции в Украине: как Киев готовится к 25-той годовщине Основного закона государства

Один из самых важных праздников нашего каждого государства - День Конституции. В Украине этот праздник имеет фиксированную дату и отмечается 28 июня. Стоит отметить, что в 2021 году главному закону страны исполняется 25 лет.

Напомним, что народные депутаты Украины приняли долгожданную Конституцию 28 июня в 1996 году. Поэтому в день ее принятия и празднуется День Конституции. Отметим, что целых шесть лет депутаты трудились над главным законом страны. Начиная с 1990 года было предложено около 15 разных проектов Конституции.

Принятие Конституции Украины закрепило правовые основы независимого государства, его территориальную целостность и суверенитет. Конституция является Основным законом государства и имеет наивысшую юридическую силу.

Еще 30 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины.

В Киеве уже утвердили план мероприятий к празднованию Дня Конституции Украины 2021. План мероприятий предусматривает ряд тематических культурных, спортивных и информационных событий.

28 июня состоится церемония возложения цветов к памятнику гетману Филиппу Орлику, перу которого принадлежит первая в истории Конституция.

С 25 июня по 4 июля в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" можно будет посетить фотовыставку, посвященную 25-й годовщине Конституции Украины. А 26-28 июня можно посетить экспозицию "Сила Конституции" на Майдане Независимости.

В парке Киевская Русь в с. Копачев будут проведены захватывающие средневековые забавы и конные шоу.

Также, в Фастове 28 июня в рамках празднования 25-й годовщины Конституции Украины и Дня крымскотатарского флага состоится культурно-художественное мероприятие – Фестиваль крымскотатарской культуры "Qırımğa hoş keldiñiz! Добро пожаловать в Крым!".

Ранее, "Телеграф" делился с читателями календарем выходных и праздничных дней в июне 2021 года.