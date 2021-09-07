У Києві влетіла в стовп маршрутка з Одеси, є постраждалі (фото)

В результаті ДТП у пасажирів розбиті обличчя

У Києві у вівторок, 7 вересня, сталася аварія за участю одеської маршрутки. Вранці з невідомої причини водій не впорався з керуванням і влетів в стовп в районі станції метро "Либідська".

Як повідомляють в столичних Телеграм-каналах, автобус віз пасажирів до Києва з Одеси всю ніч, і, прибувши на місце призначення, розбився біля АЗС на Дружби Народів. В результаті зіткнення зі стовпом постраждали кілька пасажирів, які не були пристебнуті: швидкі відвезли їх до лікарні з різними травмами. В основному, у людей розбиті обличчя, у деяких — вибиті зуби.

Місце, де сталася аварія, позначено відповідним знаком на мапі

Зараз на місці ДТП працюють копи. За однією з версій, водій міг заснути за кермом після тривалої поїздки.

Нагадаємо, в Житомирській області біля села Стрибожі на трасі "Київ-Чоп" на днях відбулася трагічна аварія пасажирського автобуса Neoplan та автовозу DAF. В результаті ДТП близько 4:00 автобус загорівся, в результаті чого загинув один з водіїв міжнародного рейсу з польського міста до Маріуполя, який відпочивав в салоні. Ще 11 пасажирів постраждали.