Рус

У Києві влетіла в стовп маршрутка з Одеси, є постраждалі (фото)

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
98
Водій маршрутки з Одеси не впорався з керуванням і врізався в стовп Новина оновлена 07 вересня 2021, 09:41
Водій маршрутки з Одеси не впорався з керуванням і врізався в стовп

В результаті ДТП у пасажирів розбиті обличчя

У Києві у вівторок, 7 вересня, сталася аварія за участю одеської маршрутки. Вранці з невідомої причини водій не впорався з керуванням і влетів в стовп в районі станції метро "Либідська".

Як повідомляють в столичних Телеграм-каналах, автобус віз пасажирів до Києва з Одеси всю ніч, і, прибувши на місце призначення, розбився біля АЗС на Дружби Народів. В результаті зіткнення зі стовпом постраждали кілька пасажирів, які не були пристебнуті: швидкі відвезли їх до лікарні з різними травмами. В основному, у людей розбиті обличчя, у деяких — вибиті зуби.

Місце, де сталася аварія, позначено відповідним знаком на мапі
Місце, де сталася аварія, позначено відповідним знаком на мапі

Зараз на місці ДТП працюють копи. За однією з версій, водій міг заснути за кермом після тривалої поїздки.

Нагадаємо, в Житомирській області біля села Стрибожі на трасі "Київ-Чоп" на днях відбулася трагічна аварія пасажирського автобуса Neoplan та автовозу DAF. В результаті ДТП близько 4:00 автобус загорівся, в результаті чого загинув один з водіїв міжнародного рейсу з польського міста до Маріуполя, який відпочивав в салоні. Ще 11 пасажирів постраждали.

В Умань прибули понад 29 тисяч хасидів
В регіонах
Сміття, стрілянина, і смаження барана на балконі: як проходить святкування Рош га-Шана в Умані (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Умань прибули понад 29 тисяч хасидів
Сміття, стрілянина, і смаження барана на балконі: як проходить святкування Рош га-Шана в Умані (відео)
Дата публікації
Категорія
Бійці афганського руху опору беруть участь у військових навчаннях в провінції Панджшер 2 вересня
Таліби зазнають величезних втрат, але беруть під контроль Панджшерську долину: що пишуть західні ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Українцям підвищать пенсію
У 2022 році українцям 5 разів підвищать пенсію
Дата публікації
Категорія
Злата Огнєвіч. Фото з архіву героїні
Злата Огнєвіч: "Холостячка" - новий етап мого життя. Тепер я знаю, чому в мене не виходили стосунки з колишніми
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Олег Сенцов
Сенцов про Зеленського: "Вони думають, що можуть мене купити"