В Киеве влетела в столб маршрутка из Одессы, есть пострадавшие (фото)

В результате ДТП пострадали пассажиры, у которых травмированы лица и выбиты зубы

В Киеве во вторник, 7 сентября, произошла авария с участием одесской маршрутки. Утром по неизвестной причине водитель не справился с управлением и влетел в столб в районе станции метро "Лыбидская".

Как сообщают в столичных Телеграмм-каналах, автобус вез пассажиров в Киев из Одессы всю ночь, и, прибыв в место назначения, разбился возле АЗС на Дружбы Народов. В результате столкновения со столбом пострадали несколько пассажиров, которые не были пристегнуты: скорые увезли их в больницу с различными травмами. В основном, у людей разбиты лица, у некоторых — выбиты зубы.

Место, где произошла авария, обозначено соответствующим знаком на карте

Сейчас на месте ДТП работают копы. По одной из версий, водитель мог уснуть за рулем после продолжительной поездки.

Напомним, в Житомирской области возле села Стрибожа на трассе "Киев-Чоп" на днях произошла трагическая авария пассажирского автобуса Neoplan и автовоза DAF. В результате ДТП около 4:00 автобус загорелся, в результате чего погиб один из водителей международного рейса из польского города в Мариуполь, который отдыхал в салоне. Еще 11 пассажиров пострадали.