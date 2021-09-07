Укр

В Киеве влетела в столб маршрутка из Одессы, есть пострадавшие (фото)

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Водитель маршрутки из Одессы не справился с управлением и резался в столб Новость обновлена 07 сентября 2021, 09:41
Водитель маршрутки из Одессы не справился с управлением и резался в столб

В результате ДТП пострадали пассажиры, у которых травмированы лица и выбиты зубы

В Киеве во вторник, 7 сентября, произошла авария с участием одесской маршрутки. Утром по неизвестной причине водитель не справился с управлением и влетел в столб в районе станции метро "Лыбидская".

Как сообщают в столичных Телеграмм-каналах, автобус вез пассажиров в Киев из Одессы всю ночь, и, прибыв в место назначения, разбился возле АЗС на Дружбы Народов. В результате столкновения со столбом пострадали несколько пассажиров, которые не были пристегнуты: скорые увезли их в больницу с различными травмами. В основном, у людей разбиты лица, у некоторых — выбиты зубы.

Место, где произошла авария, обозначено соответствующим знаком на карте
Место, где произошла авария, обозначено соответствующим знаком на карте

Сейчас на месте ДТП работают копы. По одной из версий, водитель мог уснуть за рулем после продолжительной поездки.

Напомним, в Житомирской области возле села Стрибожа на трассе "Киев-Чоп" на днях произошла трагическая авария пассажирского автобуса Neoplan и автовоза DAF. В результате ДТП около 4:00 автобус загорелся, в результате чего погиб один из водителей международного рейса из польского города в Мариуполь, который отдыхал в салоне. Еще 11 пассажиров пострадали.

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