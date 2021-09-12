Укр

Заступились за "своего": пассажиры избили водителя грузовика, который напал на водителя маршрутки (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Пострадали оба водителя Новость обновлена 12 сентября 2021, 11:27
Пострадали оба водителя

Нападение пассажиров удалось прекратить только после приезда полицейских.

В Николаеве в субботу, 11 сентября, пассажиры маршрутки избили водителя грузовика, который не поделил дорогу с автобусом и "подрезал" его.

Об этом в сети сообщают очевидцы происшествия.

Инцидент произошел на Богоявленском проспекте.

По словам людей, которые находились на месте инцидента, водитель грузового автомобиля едва не создал ДТП, ведь "подрезал" автобуса.

Когда тот остановился, то водитель фуры подошел к "маршрутчику" и брызнул ему в лицо из газового баллончика. После этого пассажиры транспортного средства вышли на улицу и начали бить водителя грузовика.

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Тот попытался скрыться в автомобиле, однако это не спасло его и люди продолжали бить водителя даже в кабине грузовика.

Спасти его удалось благодаря приезду сотрудников полиции, которые разняли драку.

В результате активных действий пассажиров маршрутки пострадала передняя часть фуры.

Очевидно, водитель грузовика не ожидал, что группа людей встанет на защиту "маршрутчика".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России медики должны были доставить пациентку в больницу, однако избили ее прямо в лифте.

Напоминаем, что в Киеве таксист избил итальянку пожилого возраста и пытался уговорить очевидцев загладить инцидент.

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