В Киеве таксист избил пожилую итальянку и попытался замять дело, но ему не повезло (фото, видео)

Водителю такси пришлось извиниться перед женщинами

В Киеве таксист избил итальянку летнего возраста после того, как подвез ее и еще одну женщину в гостиницу "Президент". Кроме того, водитель пытался убедить очевидцев не рассказывать никому об увиденном.

Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает журналистка Ольга Немцева на своей странице в Facebook.

По словам очевидицы, иностранки заплатили таксисту за услугу, после чего он толкнул и ударил одну из них.

Охранник отеля никак не отреагировал на увиденное.

А напуганные женщины быстро пошли в свой номер.

Ольга рассказывает, что сразу после инцидента она заблокировала проезд водителю такси и сказала, что обратится в милицию, сообщив обо всем.

Водитель, который побил итальянок

Сначала водитель убеждал, что поступил правильно в отношении итальянок.

"Мол, просто не повезло, что именно я ехала за ним, и теперь" порчу ему день"", — пишет киевлянка.

После этого таксист, вероятно, осознал угрозу и начал уговаривать Ольгу никому не рассказывать об увиденном, давил на жалость.

Киевлянка вместе с водителем такси пошли в отель на рецепцию, чтобы найти обиженных женщин и попросить у них прощения.

"Я не хочу, чтобы такой "уважаемый" попался моей или вашей маме! Поэтому публикую этот пост. Параллельно обращаюсь в МВД. Я не хочу, чтобы в моей стране был имидж бандитского края, где нельзя даже безопасно в отель доехать", — пишет Ольга.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе 2021 во Львове среди бела дня двое неизвестных устроили стрельбу, в результате которой погиб 64-летний таксист.

Напоминаем, что в мае 2021 года в Ужгороде пьяный пассажир автобуса избил женщину с ребенком.