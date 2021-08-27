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"90-ті повертаються": у Львові серед білого дня розстріляли таксиста (фото)

Автор
О. Волкова
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"90-ті повертаються": у Львові серед білого дня розстріляли таксиста (фото) Новина оновлена 27 серпня 2021, 16:02
На місці стрілянини у Львові тривають слідчі дії. Фото — lv.npu.gov.ua.

Поліцейські шукають двох підозрюваних, які могли застрелити водія у Львові

У Львові в п’ятницю вранці, 27 серпня, сталася стрілянина, в результаті якої загинув 64-річний таксист.

Про те, що сталося і розшук злочинців інформують в облуправлінні Нацполіції.

Повідомляється, що 10:40 на вул. Василя Стуса були чутні звуки стрілянини. Потім в ресторан "Форес" забіг поранений чоловік і попросив про допомогу. Чоловік сказав, що він є водієм таксі і що в нього стріляли.

Швидка відвезла чоловіка в лікарню, проте врятувати його, на жаль, не вдалося.

Зараз копи розшукують двох чоловіків, які напали на львів’янина. Як повідомляє місцевий депутат Ігор Зінкевич, перший був чорній кепці і штанях цього ж кольору, в червоній куртці, зріст — близько 175 см. Другий підозрюваний — міцної статури, був в темному блейзері, до 185 см зростом. Одного з них таксист, судячи з фото, підвозив за вказаною адресою. Що сталося після — належить з’ясувати поліцейським, які просять очевидців звернутися за номером 096 755 18 09 або 102.

Імовірно, таксист міг підвозити стрілка
Імовірно, таксист міг підвозити стрілка
На фото — один з передбачуваних вбивць таксиста
На фото — один з передбачуваних вбивць таксиста

Відзначимо, що українці шоковані настільки зухвалим злочином. В мережі люди пишуть про те, що 90-ті повертаються, і співчувають рідним львівського водія.

"Телеграф" раніше повідомляв про те, що в Одесі розстріляли людину в житловому кварталі: копи говорять про замовне вбивство і навіть показали фото виконавців.

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