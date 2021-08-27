"90-е возвращаются": во Львове средь бела дня расстреляли таксиста (фото)
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Полицейские ищут двоих подозреваемых, которые могли застрелить водителя во Львове
Во Львове в пятницу утром, 27 августа, произошла стрельба, в результате которой погиб 64-летний таксист.
О произошедшем и розыске преступников информируют в облуправлении Нацполиции.
Сообщается, что 10:40 на ул. Василия Стуса были слышны звуки стрельбы. Затем в ресторан "Форес" забежал раненый человек и попросил о помощи. Мужчина сказал, что он является водителем такси и что в него стреляли.
Скорая увезла мужчину в больницу, однако спасти его, к сожалению, не удалось.
Сейчас копы разыскивают двух мужчин, которые напали на львовянина. Как сообщает местный депутат Игорь Зинкевич, первый был черной кепке и штанах этого же цвета, красной куртке, рост — около 175 см. Второй подозреваемый — крепкого телосложения, был в темном блейзере, рост — до 185 см. Одного из них таксист, судя по фото, подвозил по указанному адресу. Что произошло после — предстоит выяснить полицейским, которые просят очевидцев обратиться по номеру 096 755 18 09 или 102.
Отметим, что украинцы шокированы столь дерзким преступлением. В сети люди пишут о том, что 90-е возвращаются, и соболезнуют родным львовского водителя.
"Телеграф" ранее сообщал о том, что в Одессе расстреляли человека в жилом квартале: копы говорят о заказном убийстве и даже показали фото исполнителей.
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