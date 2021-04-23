У Львові лікар військового госпіталю побив жінку з дитиною на руках: подробиці інциденту

У Львові на вулиці Драгана, 34 лікар напав на жінку з дитиною на руках, а пізніше і на її батьків через паркування.

Про це 22 квітня розповіла головна героїня історії, лікар Ніна Мединська.

За її словами, все почалося з того, що вона приїхала до своїх батьків, і припаркувала авто під їхніми вікнами. Після цього жінка нібито побачила автомобіль, що наближається, водій якого почав кричати на неї і вимагати, щоб вона від'їхала.

На це жінка відповіла відмовою після чого чоловік підійшов до неї і почав її бити. Тим часом у неї на руках була її 7-місячна дитина. Це помітили батьки постраждалої і вийшли до неї на допомогу, після чого чоловік почав бити батька Ніни, у якого як вона заявляє, хворе серце.

На допомогу їм прийшли перехожі які допомогли припинити бійку. З місця інциденту нападник зник. Пізніше з'ясувалося, що ним виявився хірург міського військового госпіталю.

Нагадаємо, що раніше в мережі розгорівся скандал через відео, на якому жінка нападає на бабусю в одному з тролейбусів Харкова.