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А все просто смотрят: видео скандала в харьковском троллейбусе разгневало сеть

А все просто смотрят: видео скандала в харьковском троллейбусе разгневало сеть
14:09 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В сети разгорелся скандал из-за видео, на которых женщина нападает на бабушку в троллейбусе №27 в Харькове.

Об этом 22 апреля сообщили в Телеграм-канале Труха Харьков. Там также поделились кадрами самого инцидента.

Скандальная видеозапись начинается с того, что женщина подошла к пенсионерке и начала ее оскорблять, на что старушка отреагировала и назвала ее "бесстыжей". Женщина же после этого практически в плотную подошла к пожилой харьковчанке и уже начала слегка к ней прикасаться после чего пенсионерка сказала, чтобы она ее не трогала. При этом все пассажиры троллейбуса наблюдали за этим, но никто не помог бабушке. Только, когда женщина успокоилась, некоторые пассажиры стали на сторону старушки.

Кадры снятые очевидцем скандального происшествия:

Данный инцидент не мог остаться незамеченным в сети. Многие пользователи высказались и возмутились таким поведением девушки и пассажиров транспорта.

Несколько пользователей высказались с иронией о героине данного инцидента.

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скриншот

Другие же заметили: "самое страшное, что никто ее не пытается остановить в т.ч. и кондуктор", - написала пользовательница Валентина.

"Крышу снесло девушке или такое воспитание, печально, жалко бабушку, дожить, чтобы такое слушать", - написала Евгения.

скриншот комент

Пару пользователей сильно возмутились отсутствием действий у пассажиров автобуса и воспитанностью девушки.

скриншот коментарий

Некоторые пользователи продолжали иронизировать по данному поводу.

скриншот коментарий шутки

Другие же напоминали о том, что каждый когда-то постареет, и что не стоит так относиться к пенсионерам, а пассажиры могли оказать помощь старушке.

скриншот коментарий пользователя

Напомним, что тем временем в Одессе водитель маршрутного такси раздает пассажирам маленькие сладкие презенты: вместе со сдачей за проезд он передает людям леденцы.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Харьков, Троллейбус.
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