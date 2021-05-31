"Ї**ло їй треба розбити": в Ужгороді агресивний пасажир маршрутки побив жінку з дитиною (відео)

В Ужгороді відбувся скандал в маршрутці, в результаті якого чоловік пустив в хід кулаки і ноги по відношенню до жінки.

Відео виклали в Мережу очевидці.

За інформацією порталу "Суспільне Закарпаття", конфлікт між п'яним пасажиром і мамою з маленьким сином виник в суботу, 29 травня, однак відео потрапило в інтернет тільки зараз.

Чоловік обурився, що маленький син потерпілої зайняв місце, в той час як поруч стояла бабуся. І хоч сам він теж не поступився кріслом літній людині, почав повчати пасажирку з дитиною. Жінка сказала, що готова оплатити місце синові, якщо про це скаже водій, але агресор не вгамовувався.

Коли жінка з дитиною встали, щоб вийти на своїй зупинці, чоловік напідпитку наблизився до них, на що мати відштовхнула його. У відповідь він кілька разів ударив її по обличчю, штовхнув ногою і вийшов зі словами "Ї**ло їй треба розбити".

Жінка з сином вийшли на тій же зупинці і звернулися в поліцію, яка оперативно розшукала агресивного пасажира. За легкі тілесні ушкодження 57-річному чоловікові загрожує від 850 грн штрафу до року виправних робіт.

Нагадаємо, гучна історія з побиттям людей і авто на дорозі в Києві прийняла несподіваний поворот.