Дело с избиением битой авто с людьми в Киеве приняло неожиданный поворот

Нашумевшая история с избиением людей и авто на дороге в Киеве приняла неожиданный поворот.

Оказалось, что МВД объявило в розыск не того человека: не Роман Романюк засветился на видео на “Фольксвагене” с номерами LEGIONER, а киевлянин Евгений Менесенко.

Как рассказала одна из пострадавших Екатерина, чью машину избил Менесенко, тот уже связался с их семьей, извинился и выплатил материальный ущерб. Впрочем, ставить дело на паузу киевлянка не намерена: по ее словам, дело расследует полиция, а Менесенко готов ответить за содеянное.

Тем временем замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в "Фейсбук" пишет, что если на видео не владелец кроссовера с номерами LEGIONER Романюта, то человек уж очень похожий на него. Кто на самом деле был за рулем будет устанавливать следствие.

Напомним, владелец "Фольксвагена" после того, как ему из-за нарушения ПДД посигналили, резко подрезал авто и начал оскорблять матом. После словесной перепалки мужчина достал биту и несколько раз ударил ею по кузову иномарки. Не дать автохаму уехать попыталась женщина-пассажир, однако "Фольксваген" умчал с открытым багажником.