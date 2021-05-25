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Мужчина прославился в сети, напав с битой на водителей в Киеве: МВД узнало, кто он

Мужчина прославился в сети, напав с битой на водителей в Киеве: МВД узнало, кто он
16:45 Сегодня Телеграф

В Киеве произошел настоящий боевик на дороге, в результате чего водитель белого кроссовера с номерами LEGIONER избил битой авто.

Видео и информацию о виновнике разборок выложил в "Фейсбук" замминистра МВД Антон Геращенко.

Как видно на записи, владелец "Фольксвагена" после того, как ему из-за нарушения ПДД посигналили, резко подрезал авто и начал оскорблять матом. После словесной перепалки мужчина достал биту и несколько раз ударил ею по кузову иномарки. Не дать автохаму уехать попыталась женщина-пассажир, однако "Фольксваген" умчал с открытым багажником.

По информации Геращенко, виновник "боевика" - Роман Александрович Романюта 1978-го года рождения - сейчас в розыске за нападение, избиение людей и повреждение авто. Всех, кто его знает, просят позвонить в полицию.

Напомним, на дорогах Киева сегодня сильные пробки из-за взрыва на ул. Саксаганского. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Киев, Розыск, Антон Геращенко, Разборки, Автохам.
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