У Києві таксист побив літню італійку і спробував зам'яти справу, але йому не пощастило (фото, відео)

Водію таксі довелося попросити пробачення у жінок

У Києві таксист побив італійку літнього віку після того, як підвіз її та ще одну жінку до готелю "Президент". Окрім того, водій намагався переконати очевидців не розповідати нікому про побачене.

Про це в неділю, 5 вересня, повідомляє журналістка Ольга Нємцева на своїй сторінці в Facebook.

За словами очевидиці, іноземки заплатили таксисту за послугу, після чого він штовхнув та вдарив одну із них.

Натомість охоронець готелю ніяк не відреагував на побачене.

Налякані жінки швидко пішли до свого номеру.

Ольга розповідає, що відразу після інциденту вона заблокувала проїзд водію таксі та сказала, що звернеться до правоохоронців, повідомивши про все.

Водій, котрий побив італійок

Спочатку водій переконував, що вчинив правильно стосовно італійок.

"Мовляв, просто не пощастило, що саме я їхала за ним, і тепер "псую йому день"", — пише киянка.

Після цього таксист, певно, усвідомив загрозу і почав умовляти Ольгу нікому не розповідати про побачене, давив на жалість.

Киянка разом із водієм таксі пішли в готель на рецепцію, щоб знайти ображених жінок та попросити у них вибачення.

"Я не хочу, щоб такий "достойник" попався моїй або вашій мамі! Тому публікую цей пост. Паралельно звертаюся до МВС. Я не хочу, щоб в моїй країні був імідж бандитського краю, де не можна навіть безпечно в готель доїхати", — пише Ольга.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у серпні 2021 року у Львові серед білого дня двоє невідомих влаштували стрілянину, в результаті якої загинув 64-річний таксист.

Нагадуємо, що у травні 2021 року в Ужгороді пʼяний пасажир автобуса побив жінку з дитиною.