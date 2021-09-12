Пьяный водитель устроил масштабную аварию в Киеве: пострадали пять человек (фото, видео)

Виновнику ДТП может грозить до восьми лет тюрьмы.

В Киеве на Столичном шоссе, что в Голосеевском районе, произошло ДТП с участием восьми легковых автомобилей.

Об этом информирует пресс-служба полиции.

В сообщении указано, что в результате аварии пострадали пять человек, включая 11-летнего ребенка.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Honda" столкнулся с едущим навстречу автомобилем "KIA", после чего их отбросило в проезжающие мимо автомобили.

Проверка при помощи драгера показала, что водитель "Хонды" находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 1,7 промилле алкоголя.

Против него открыто дело по статье о вождении в нетрезвом состоянии, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

ДТП в Голосеевском районе Киева

ДТП в Голосеевском районе Киева

ДТП в Голосеевском районе Киева

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