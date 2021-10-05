Масштабное ДТП на трассе "Киев – Чоп": столкнулись 5 автомобилей, есть жертвы (фото)

На отрезке трассы неподалеку Ярычева полностью перекрыто движения транспорта

Во вторник, 5 октября, на автодороге "Киев — Чоп" случилось крупное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины, инцидент произошел на территории Львовской области.

Участниками аварии стало сразу пять автомобилей, среди которых есть как "легковушки", так и грузовики. Одна из машин была искорежена до неузнаваемости.

Как сообщают правоохранители, без жертв не обошлось. Есть травмированные, один человек от полученных травм погиб на месте.

На данный момент на трассе "Киев — Чоп" неподалеку смт Ярычев патрульные полностью перекрыли транспортное движение. Продолжается устранение последствий автокрушения.

Вместе с этим полицейские работают над организацией дополнительно проезда, которые будут проходить сквозь населенный пункты Новый Ярычев и Старый Ярычев.

Объезд на трассе "Киев – Чоп" из-за ДТП

За последние несколько дней это уже не первое массовое ДТП, что произошло во Львовской области. Ранее "Телеграф" сообщал, что в Стрийском районе перевернулся внедорожник с туристами. Пострадали четверо человек — водитель и три пассажира, их доставили в больницу.

Также мы рассказывали подробности недавней страшной аварии на киевской Троещине, в которой погиб 24-летний парень.