Масштабное ДТП на трассе "Киев – Чоп": столкнулись 5 автомобилей, есть жертвы (фото)
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На отрезке трассы неподалеку Ярычева полностью перекрыто движения транспорта
Во вторник, 5 октября, на автодороге "Киев — Чоп" случилось крупное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины, инцидент произошел на территории Львовской области.
Участниками аварии стало сразу пять автомобилей, среди которых есть как "легковушки", так и грузовики. Одна из машин была искорежена до неузнаваемости.
Как сообщают правоохранители, без жертв не обошлось. Есть травмированные, один человек от полученных травм погиб на месте.
На данный момент на трассе "Киев — Чоп" неподалеку смт Ярычев патрульные полностью перекрыли транспортное движение. Продолжается устранение последствий автокрушения.
Вместе с этим полицейские работают над организацией дополнительно проезда, которые будут проходить сквозь населенный пункты Новый Ярычев и Старый Ярычев.
За последние несколько дней это уже не первое массовое ДТП, что произошло во Львовской области. Ранее "Телеграф" сообщал, что в Стрийском районе перевернулся внедорожник с туристами. Пострадали четверо человек — водитель и три пассажира, их доставили в больницу.
Также мы рассказывали подробности недавней страшной аварии на киевской Троещине, в которой погиб 24-летний парень.
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