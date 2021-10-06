Ехали со дня рождения: в Киеве произошло ДТП при участии сотрудника СБУ (фото, видео)

Машина неслась со скоростью более 150 км/час

В ночь с 5 на 6 октября в Киеве на улице Марины Цветаевой произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором чудом обошлось без жертв.

Подробности аварии сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Известно, что в черном Volkswagen, который влетел в бетонное ограждение, находилось двое мужчин. При столкновении машина получила большие повреждения, однако и водитель, и пассажир отделались лишь синяками и легким испугом.

Впрочем, водитель, вероятно, даже не совсем понял, что автомобиль попал в ДТП: в его крови полицейские обнаружили 2,15 промилле алкоголя, что значительно превышает допустимую норму.

Очевидцы утверждают, что пассажиром машины был сотрудник Службы безопасности Украины. При этом авто якобы следовало с празднования его дня рождения, поэтому он не мог не знать об алкогольном опьянении водителя.

Также, по словам свидетелей, автомобиль мчался улицами столицы со скоростью, явно превышающей 150 км/час.

Теперь горе-водителю, который сразу после аварии мог говорить исключительно нецензурными выражениями, придется отвечать и за вождение в нетрезвом виде, и за превышение скорости, и за повреждение бетонной ограды.

Предупреждаем, в видео содержится ненормативная лексика!

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во вторник, 5 октября, пять автомобилей столкнулись на автотрассе "Киев – Чоп". При столкновении многие водители и пассажиры получили ранения, один человек скончался на месте.