"Нашумели в Топ-50": песня "Шум" группы Go_A стала одной из самых популярных треков в США

После Евровидения 2021 года прошло меньше месяца, а "Шум" группы Go_A не перестает утихать. Представители Украины продолжают активно "захватывать" мировые чарты.

Отметим, что практически сразу после "Евровидения" "Шум" занял пятое место в ТОП-50 трендов Spotify по всему миру, а позже вошел в ТОП-10 чартов iTunes. Также песня группы стала первой песней, которая попала в чарт Billboard 200.

Но на этом успехи группы не закончились: в сервисе Spotify коллектив занял вторую позицию в списке 50 "вирусных" треков США.

"НаШумели в ТОП 50 популярных треков в США" - сообщили на своей странице в Инстаграме участники коллектива.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Go_A (@go_a_band)

Ранее, "Телеграф" писал, что трек "Шум" группы Go_A обогнал российского рэпера Моргенштерна и группу KAZKA по количеству прослушиваний в Spotify.