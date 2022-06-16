"Побачив у мені чоловіка": Остапчук заговорив про нетрадиційну орієнтацію путініста Кіркорова

До війни український шоумен активно спілкувався із забороненим в Україні росіянином

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук розповів про свої стосунки з російським співаком Філіпом Кіркоровим, котрий наполегливо продовжує мовчати про війну в Україні, але підтримувати режим президент росії володимира путіна. Минулого року шоумен разом із дружиною Христиною Горняк засвітився у компанії путініста під час відпустки у Греції.

У свіжому випуску шоу "СЛАВА+" Слава Дьомін запитав Остапчука, чи були залицяння до телеведучого з боку російського артиста, адже подейкують, що Кіркоров має нетрадиційну орієнтацію і приваблюють його чоловіки.

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"Я не пам’ятаю, щоб ми заходили на цю тему. Можливо, колись типу в переписці жарти були, але так що б хтось комусь щось пропонував... Брєд. Він чудово знає, що у мене дружина. Я точно не з цих людей”, — заявив телеведучий.

Остапчук підкреслив, що він є абсолютно толерантною людиною і ставиться до людей з будь-якою орієнтацією з повагою.

При цьому шоумен жартує, що йому подобається думати нібито Кіркоров хотів з ним тепліших стосунків. "Мені б хотілося думати, що він побачив у мені чоловіка, з яким він міг би провести вечір. Мене якось гріє ця думка, але я не цієї орієнтації", — сміється Остапчук.

Раніше українська співачка Ірина Білик поскаржилася на Філіпа Кіркорова за мовчання про звірства російських окупантів в Україні.