Леонов прожил в браке с супругой почти 40 лет

Звезда советских фильмов "Полосатый рейс" и "Джентльмены удачи" Евгений Леонов ушел из жизни внезапно в 67-летнем возрасте, перед спектаклем, в котором он должен был играть. Это стало тяжелой утратой для его супруги Ванды, сына Андрея и миллионов поклонников.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни советского актера Евгения Леонова. Сын Андрей пошел по стопам отца и также построил карьеру в российском кинематографе.

Что известно о семье актера Евгения Леонова

Путь Евгения Леонова к актерству был тернистым, но ему удалось завоевать любовь и признание зрителей. Впервые на экранах Леонов появился в 1948 году, сначала участвовал в эпизодах, затем стал звездой фильмом. Самыми популярными фильмами с его участием является "Полосатый рейс", "Джентльмены удачи", "Кин-дза-дза", "Обыкновенное чудо" и другие.

Евгений Леонов в фильме "Джентльмены удачи"

Что касается личной жизни, то Евгений Леонов женился один раз и на всю жизнь. Он никогда не считал себя красавцем и был достаточно робким в общении с женщинами. Но однажды на улице он встретил Ванду Стойлову, которая была студенткой музыкально-педагогического училища.

Евгений Леонов с женой и сыном

Девушка сразу покорила сердца актера, поэтому вечером он пригласил ее на свой спектакль, а затем на прогулку по ночному Свердловску. Между ними быстро завязались отношения, поэтому вскоре Ванда переехала к Евгению в Москву, он познакомил ее с родителями и сделал предложение.

Семья Евгения Леонова

Ванда Леонова - жена советского актера

В 1959 году в браке родился сын Андрей, который с детства понял, что хочет пойти по стопам звездного отца. Свою первую роль в кино Андрей получил в 13-летнем возрасте, появившись в фильме "Гонщики". Затем сын Леонова получил профильное образование, работал в театре и пробовался сниматься в кино.

Евгений Леонов и его сын Андрей

Большая известность пришла к Андрею благодаря роли многодетного отца в сериале "Папины дочки". За нее он получил номинацию на премию "ТЭФИ" и его стали называть "Главным Папой страны".

Андрей Леонов прославился благодаря сериалу "Папины дочки"

Вскоре наследник Евгений Леонова покинул проект и стал ведущим программы "О самом главном", а в 2015 году сыграл своего отца в биографическом сериале о Маргарите Назаровой.

Как выглядит сын Евгения Леонова

Известно, что единственный сын звезды советского кино поддерживает путинскую агрессию против Украины. Андрей Леонов даже пожертвовал оккупантам свой автомобиль.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственная дочь Папанова из "Бриллиантовой руки". Елена пошла по стопам своего звездного отца.