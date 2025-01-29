Ніколи не вважав себе красенем: що відомо про особисте життя радянського актора Леонова і як виглядає його син

Леонов прожив у шлюбі з дружиною майже 40 років

Зірка радянських фільмів "Смугастий рейс" та "Джентльмени удачі" Євген Леонов пішов із життя раптово у 67-річному віці, перед виставою, в якій він мав грати. Це стало тяжкою втратою для його дружини Ванди, сина Андрія та мільйонів шанувальників.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя радянського актора Євгена Леонова. Син Андрій пішов стопами батька і також побудував кар’єру в російському кінематографі.

Що відомо про сім’ю актора Євгена Леонова

Шлях Євгена Леонова до акторства був тернистим, але йому вдалося завоювати любов та визнання глядачів. Вперше на екранах Леонов з’явився у 1948 році, спочатку брав участь в епізодах, потім став зіркою фільмів. Найпопулярнішими фільмами за його участю є "Смугастий рейс", "Джентльмени удачі", "Кін-дза-дза", "Звичайне диво" та інші.

Євген Леонов у фільмі "Джентльмени удачі"

Що стосується особистого життя, то Євген Леонов одружився один раз і на все життя. Він ніколи не вважав себе красенем і був досить несміливим у спілкуванні з жінками. Але одного разу на вулиці він зустрів Ванду Стойлову, яка була студенткою музично-педагогічного училища.

Євген Леонов з дружиною та сином

Дівчина одразу підкорила серця актора, тому ввечері він запросив її на свою виставу, а потім на прогулянку по нічному Свердловську. Між ними швидко почалися стосунки, тому незабаром Ванда переїхала до Євгена в Москву, він познайомив її з батьками та зробив пропозицію.

Родина Євгена Леонова

Ванда Леонова – дружина радянського актора

У 1959 році у шлюбі народився син Андрій, який з дитинства зрозумів, що хоче піти стопами зіркового батька. Свою першу роль у кіно Андрій отримав у 13-річному віці, з’явившись у фільмі "Гонщики". Потім син Леонова здобув профільну освіту, працював у театрі та намагався зніматися в кіно.

Євген Леонов та його син Андрій

Велика популярність прийшла до Андрія завдяки ролі багатодітного батька у серіалі "Татусеві доньки". За неї він отримав номінацію на премію "ТЕФІ" і його стали називати "Головним Татом країни".

Андрій Леонов прославився завдяки серіалу "Татусеві доньки"

Незабаром спадкоємець Євген Леонова залишив проєкт і став ведучим програми "Про найголовніше", а у 2015 році зіграв свого батька у біографічному серіалі про Маргариту Назарову.

Як виглядає син Євгена Леонова

Відомо, що єдиний син зірки радянського кіно підтримує путінську агресію проти України. Андрій Леонов навіть пожертвував окупантам свій автомобіль.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдина дочка Папанова з "Діамантової руки". Олена пішла стопами свого зіркового батька.