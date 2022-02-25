Укр

Помогут оружием и боеприпасами: международная поддержка Украины усиливается

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Российская армия обстреливает гражданское население
Российская армия обстреливает гражданское население

Многие страны миру публично осудили Россию за нападение

Мир объединяется в поддержку Украины перед лицом войны, развязанной Россией. Поступает финансовая, санкционная, военная помощь. Решение помочь нашей стране в отражении атаки российских войск вооружением приняло еще одно государство.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он не назвал страну, но отметил, что принято решение предоставить Украине не только патроны, но и мины для минометов и ракеты для реактивной системы залпового огня "Град".

Также Кулеба отметил усилия Совета Европы по замедлению России, а в Италии согласились отключить Россию от SWIFT. Из-за того, что многие люди из других стран пытаются связаться с родственниками и знакомыми в Украине, ряд государств отменило оплату за звонки в нашу страну.

Список государств:

  • Босния и Герцеговина
  • Латвия
  • Литва
  • Канада
  • Австрия
  • Северная Македония
  • Чехия
  • Швеция
  • Сербия
  • Польша
  • Хорватия
  • Словакия
  • Германия
  • Швейцария
  • Финляндия.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО также приняли решение не только усилить военное представительство на восточном фланге Альянса, но и продолжить поставлять Украине оружие, включая системы ПВО.

Теги:
#Украина #Россия #Оружие #Война
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