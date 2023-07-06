В боях под Бахмутом погиб декоратор-постановщик с СТБ: работал над "Холостяком" и не только

Мужчина пошел на войну добровольцем в марте 2022 года

Каждый день войны с российскими оккупантами стоит Украине жизней людей, гибнут наши защитники и мирные жители. В боях за Бахмут оборвалась жизнь Ярослава Пикузы из Ирпеня. До войны он был декоратором-постановщиком на канале СТБ, работал над такими популярными проектами как "Холостяк", "МастерШеф" и многими другими.

О его гибели сообщили коллеги.

Ярослав Пикуза работал декоратором-постановщиком команды Starlight Media с 2019 года. Принимал участие в таких проектах: "Холостяк" и "Холостячка", "Супермама", "МастерШеф", "Взвешенные и счастливые", "Битва экстрасенсов", "Хата на тата" и других.

Воин освобождал родной Ирпень

Мужчина пошел на войну добровольцем в марте 2022 года. Сначала защищал от оккупантов Киевскую область, участвовал в боях за родной Ирпень.

Ярослав взял в руки оружие сразу после полномасштабного вторжения

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что Ярослав был солдатом, наводчиком второго механизированного отделения первого механизированного взвода механизированной роты воинской части А4247. Погиб защитник 26 июня недалеко от села Ивановское Бахмутского района Донетчины.

Через месяц Ярославу должно было исполниться 40 лет. У него остались жена и 9-летний сын.

Как сообщал "Телеграф", на войне погиб художник и шеф-повар из Львова Андрей Гудыма, у него осталась маленькая дочь.