Зам командира "Альфы" СБУ и брат Героя Украины: в Черновцах простились с погибшим подполковником

Близкие и коллеги погибшего запомнили его как исключительного профессионала и настоящего героя

В Черновцах прощаются с украинским военным, подполковником, заместителем командира "Альфы" управления СБУ области Глебом Лакустой. Украинский военный погиб в Донецкой области, выполняя боевую задачу.

Об этом на странице в Facebook сообщил городской голова Черновцов Роман Кличук.

"Он был исключительным профессионалом и настоящим героем. Это гордость нашей Армии. Пусть память о Герое будет вечной, а месть – жестокой! Соболезнования брату, Герою Украины Олегу Лакусте и собратьям-альфовцам", — сказал он.

Отмечается, что прощание с воином проходило сегодня, 5 июля, с 12:00 до 14:00 в помещении "Юность Буковины", а похороны — с 14:00 до 15:00 на Аллее Славы Черновцов.

В то же время инструктор в Тренинговом Центре ГУНП в Черновицкой области Юрий Отрубчак на своей странице написал следующее:

"Вчера (3 июля, — Ред.), около 18 часов, во время выполнения боевого задания в Донецкой области, погиб заместитель командира Альфы УСБУ в Черновицкой области подполковник Глеб Лакуста. Знал лично Глеба как очень порядочного и надежного человека, хорошего сына, брата и отца, офицера и тренера, преданного своему делу, на слово которого можно было всегда положиться. Таким он и останется у меня в памяти".

Стоит добавить, что брат Глеба — Герой Украины Олег Лакуста. Он более 20 лет служит в полиции и руководит спецподразделением КОРД в области. В начале полномасштабной войны он в составе полка спецназначения "Сафари" выполнял боевые задания в Киевской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях под Бахмутом погиб украинский военный, художник и шеф-повар Андрей Гудыма. У мужчины осталась дочь Юлия.