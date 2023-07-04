"Почему папа не отвечает?": на войне погиб художник и шеф-повар из Львова, у него осталась дочь

Жизнь военного оборвалась 2 июля

В тяжелых боях под Бахмутом погиб художник, шеф-повар и блогер со Львова Андрей Гудыма, защищавший свою Родину в рядах ВСУ. Дома у защитника осталась дочь Юлия.

О гибели воина на своей странице в Facebook сообщила его бsвшая супруга Ульяна Сурмай.

"Все, о чем я молилась в последние дни – чтобы ты появился в сети. Чтобы почитал сообщения и просмотрел фоточки от Юляшки, на которые она ждала ответов и постоянно спрашивала – "чего папа не отвечает?". Увидел скрины наших с ней переписок, от которых ты бы улыбнулся, и тебе стало бы так тепло на сердце. Но там застыло — в последний раз в пятницу, в 01.07", — написала она.

На странице "Видавництво Старого Лева", с которым сотрудничал военный, также выразили искрение соболезнования родным и близким погибшего бойца. Сейчас издательство готовит к выходу книгу Андрея.

"Андрей Гудыма стал и частью семьи Старого Лева. Издательство готовит к печати невероятную книгу Андрея, ироническую и глубокую – "69 специй для сердца" в художественном оформлении Светланы Фесенко", — говорится в сообщении.

По информации из открытых источников, Гудыма ранее был также шеф-поваром ресторанов "Open. Быстрый ресторан" и "Re:bro. Пивной ресторан здорового питания".

Брат военного сообщил, что прощание с защитником состоится 6 июля в 11:00 в Гарнизонном храме апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). Его похоронят на Лычаковском кладбище (Марсовое Поле) в 12:00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Донецкой области в боях с оккупантами погиб 43-летний военный, отец четверых детей из Чернигова Вячеслав Аноприенко. Мужчину не хотели брать на службу, поскольку он многодетный отец, но он все же отправился воевать добровольцем.