Аніта Луценко показала рідкісне фото своєї 7-річної доньки

Фітнес-тренер поділилася милим кадром з Мією, що підросла

Відомий український фітнес-тренер Аніта Луценко, яка набула популярності завдяки участі у проєкті телеканалу СТБ "Зважені та щасливі", рідко показує свою єдину дочку Мію. Дівчинка з’явилася на світ у 2016 році.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Аніта Луценко з дочкою перебралася жити до Великої Британії, водночас її чоловік Олександр Лозовцов, якого тренер представила публіці лише 2021 року, залишився на батьківщині.

Зараз Мії 7 років. Дівчинка ходить до місцевої школи, але продовжує вивчати як англійську, так і рідну українську мову. Аніта Луценко також працює онлайн та допомагає українкам худнути та тримати себе у формі. У сторіс Інстаграму тренер показала, як підросла її дитина. Аніта виклала чорно-білий знімок, зроблений професійним фотографом.

Аніта Луценко з дочкою Мією

Нещодавно Луценко публікувала кумедне спільне фото із дівчинкою. Зіркова мама з дочкою позували в однакових спортивних костюмах, а в посту тренер написала, як виховує доньку. Усього Аніта виділила 16 правил, яких намагається дотримуватися, щоб Мія росла відкритою, активною та розумною.

За словами спортсменки, Мія розуміє слово "ні". Крім того, Луценко обмежує використання дочкою гаджетів, надаючи контент лише українською чи англійською мовами. Щодня Мія має прочитувати 20 сторінок книги.

Щодо їжі, дівчинка сама вибирає, що їй хочеться їсти, а десерт дозволяється лише після основного прийому їжі. Вода – єдиний напій, який Аніта дозволяє дочці.

Вона намагається не підвищувати голос щодо Мії, і якщо таке станеться, вона обговорює інцидент із психологом. Також тренер не наполягає на тому, щоби дочка займалася спортом професійно. У сім’ї існує ще одне правило: якщо Мія не розуміє жарт, батьки намагаються його пояснити.

Аніта з чоловіком Олександом Лозовцовим

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружину ведучого Григорія Решетника захейтили в мережі. Жінка відвідала дорогий італійський ресторан та похвалилася цим перед українцями.