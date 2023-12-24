На фоне рождественской елки: Джамала поделилась редким фото своего старшего сына Эмира

В этом году Эмиру исполнилось 5 лет

Известная украинская исполнительница и актриса Джамала, которую в России заочно арестовали за правду о зверствах оккупантов в отношении мирных украинцев, показала свежую фотографию своего старшего сына Эмира-Рахмана.

40-летняя народная артистка Украины опубликовала в соцсети Инстаграм фотографию. На ней звездная мама обнимает подросшего 5-летнего Эмира на фоне украшенной праздничной елки. На голове у мальчика – шапка эльфа.

Напомним, что Эмир-Рахман появился на свет в марте 2018 года. В июне 2020 года Джамала родила второго сына. Вместе со своим мужем, украинским экономистом Бекиром Сулеймановым, победительница "Евровидения 2016" назвали мальчика Селим-Гирай.

Звезда редко делится подробностями из своей личной жизни, равно как и выкладывает в социальные сети семейные фото с детьми. В официальном браке исполнительница вместе с мужем с 2017 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский фитнес-тренер Анита Луценко показала свою подросшую единственную дочь. Сейчас звезда "Зважених та щасливих" находится с девочкой в Великобритании.