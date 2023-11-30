В россии заочно арестовали Джамалу: певице "прилепили" 10 лет

Джамала на весь мир говорила о страшных зверствах в Буче и Ирпене

Украинскую певицу крымскотатарского происхождения Джамалу хорошо знают в россии и пытаются обвинить во всех грехах из-за того, что артистка открыто говорит о зверствах российского режима. Если раньше победительницу "Евровидения-2016" объявляли в рф в розыск, то теперь московская прокуратура позаботилась о ее заочном аресте.

Российское информагентство ТАСС сообщило, что российский суд заочно арестовал Джамалу. Решение официально подтвердила столичная прокуратура.

Причиной стали категорические сообщения народной артистки Украины о кровожадности российских захватчиков. Звезда на весь мир кричала о страшных преступлениях в Киевской области, а именно в Буче и Ирпене, которые были оккупированы в первые дни полномасштабной войны.

"Сусанне Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу при отсутствии обвиняемой, находящейся в международном розыске", – говорится в сообщении.

Певицу обвиняют по уголовной статье о "публичном распространении под видом достоверных сообщений явно ложной информации о вооруженных силах россии, совершенном по мотивам национальной ненависти".

В российском ведомстве не поленились сослаться на конкретные сообщения Джамалы, где она осуждает страну-террористку и преступления оккупантов в Буче и Ирпене, поразивших мировое сообщество своим дикарским характером.

Певице в россии решили "прилепить" 10 лет после слов: "Пока мир говорит, а не действует, действуют русские палачи. Насилуют десятилетних девушек, развлекаются пытками мирных людей в подвалах и расстрелами всех вокруг... стариков, женщин, детей. Каждый освобожденный от оккупантов город – огромная братская могила. Только в Буче умерли около 400 человек".

Напомним, что недавно Министерство внутренних дел россии объявило Джамалу в розыск по уголовной статье о "распространении фейков о российской армии".

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