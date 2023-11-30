У рф заочно заарештували Джамалу: співачці "приліпили" 10 років

Джамала на весь світ говорила про страшні звірства в Бучі та Ірпені

Українську співачку кримськотатарського походження Джамалу добре знають в росії та намагаються звинуватити у всіх гріхах через те, що артистка відкрито говорить про звірства російського режиму. Якщо раніше переможницю "Євробачення-2016" оголошували в рф в розшук, то тепер московська прокуратура подбала про її заочний арешт.

Російське інформагентство ТАСС повідомило, що російський суд заочно заарештував Джамалу. Рішення офіційно підтвердила московська прокуратура.

Причиною стали категоричні дописи народної артистки України про кровожерливість російських загарбників. Зірка на весь світ кричала про страшні злочини в Київській області, а саме в Бучі та Ірпені, які були окуповані в перші дні повномасштабної війни.

"Щодо Сусани Джамаладінової заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Кримінальну справу буде направлено до Басманного районного суду Москви для розгляду по суті за відсутності обвинуваченої, яка перебуває в міжнародному розшуку", – йдеться в повідомленні.

Співачку звинувачують за кримінальною статтею про "публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень явно неправдивої інформації про збройні сили росії, вчинене за мотивами національної ненависті".

У російському відомстві не полінувалися послатися на конкретні дописи Джамали, де вона засуджує країну-терористку та злочини окупантів у Бучі та Ірпені, які вразили світову спільноту своїм дикунським характером.

Співачці в рф вирішили "приліпити" 10 років після слів: "Поки світ говорить, а не діє, діють російські кати. Ґвалтують десятирічних дівчат, розважаються тортурами мирних людей у підвалах та розстрілами всіх навколо… стареньких, жінок, дітей. Кожне звільнене від окупантів місто – величезна братська могила. Тільки в Бучі померло близько 400 людей".

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство внутрішніх справ росії оголосило Джамалу в розшук за кримінальною статтею про "поширення фейків про російську армію".

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