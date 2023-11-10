Онук Ротару з-за кордону коментує війну в Україні: де він та сама співачка зараз

Чоловік активно розвиває музичну кар'єру та будує плани на створення власної компанії

Онук співачки Софії Ротару, якому вдалося виїхати з України минулого року, Анатолій Євдокименко висловився про вплив війни в Україні. За кордоном 29-річний Анатолій активно будує музичну кар'єру його псевдонім SHMN. У 2022 році він вже випустив один альбом.

1 грудня 2023 очікується другий — саме про нього йшла мова в розмові з журналом Metal. Журналісти не питали Анатолія про його Батьківщину чи воєнні події в Україні, зосередившись на музичній складовій, однак він сам згадав війну в контексті змін світу та трансформації.

Він вважає що самоспостереження та внутрішній діалог можуть допомогти людям у часи кризи: "Недавня пандемія та триваюча війна мають величезний вплив на людство, тому я вважаю, що для нас важливо зберігати моральну гідність і шукати вирішення через єдність". Деталі щодо єдності кого з ким Анатолій не пояснював, однак зазначив, що найближчі п'ять років планує займатися виключно музикою — випустити третій альбом який завершить трилогію, хоче створити власний фірмовий звук та музичний лейбл, який би розвивав нові таланти.

Нагадаємо те, що Анатолій Євдокименко був затриманий на кордоні при спробі незаконно виїхати з України разом зі своїм батьком до Молдови підтверджували з різних джерел. Через певний період часу Анатолій раптово сплив у Франції. Шлях яким йому вдалося виїхати досі лишається невідомим.

Що ж до його батька Руслана та самої Софії Ротару, то сестра зірки стверджує що вона знаходиться в Україні, у будинку в П'ятихатках під Києвом. Більш того живуть вони разом з сином у будинку під столицею. Про Руслана нічого не було чутно з 2022 року окрім схвальних смайликів в коментарях під публікаціями в соцмережах сина, остання публікація в соцмережах співачки також датується минулим роком — там вона розповідає про діяльність свого благодійного фонду. Вона також відзначається коментарями під публікаціями онука.

Одночасно з тим періодично з'являлася інформація про проживання Софію Ротару в США, Італії (зокрема таку локацію показував її Instagram). Після цих чуток співачка опублікувала фото з могили померлого понад 20 років тому чоловіка, яка знаходиться у Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав що деякі українські селебріті були здивовані мовчанням Софії Ротару про війну. Навіть на минулорічне звільнення Херсону вона відреагувала звичайним репостом у сторіс, не вийшовши у публічний простір. Водночас в рф з Ротару намагаються боротися цікавими методами — в неї пропонують забрати квартиру і скерувати кошти на потреби бідних та військових.