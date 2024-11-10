Дан Балан повернеться до Молдови? Де зараз екс-суддя "Голосу країни" і що він говорить про війну в Україні

Артист запросив шанувальників на концерт у Кишиневі

Екс-тренер вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження", молдавський співак Дан Балан зник з радарів шанувальників майже одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України. Він утримався від коментарів щодо російської агресії та зберігав мовчання щодо того, де перебував.

Як повідомило пізніше румунське видання "Віва", Дан Балан був в Україні, коли російська армія вдерлася до країни 24 лютого 2022 року. Артист застряг у Києві, де розпочалися зйомки для "Голосу країни". Через війну він не зміг вилетіти до Румунії, щоб 5 березня провести фінал румунського нацвідбору на "Євробачення-2023".

Дан Балан у Туреччині?

Співак зумів залишити Україну лише за три тижні після початку обстрілів. За інформацією "Віва", він прибув до Молдови, звідки пізніше вирушив до Туреччини. Мати артиста Людмила Балан підтвердила, що її син виїхав із Молдови перед Великоднем, який відзначався минулого року 24 квітня. При цьому вона не уточнила, куди саме він переїхав, але наголосила, що він "не в Москві".

Зазначимо, за п’ять днів після російського вторгнення Дан Балан зробив у Instagram публікацію з прапором України, додавши в опис цитату з поеми національного героя та символу України, поета Тараса Шевченка. "Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люде, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори! Боже, врятуй Україну! Всім серцем з вами!" — написав він українською 27 лютого 2022 року.

Влітку 2022 року артист презентував у Instagram композицію румунською мовою, а у травні 2023 — новий кліп, який знімався у Києві до війни. "Кліп "Crazy Loop — Love Maria" був знятий у мирному довоєнному Києві. Сьогодні, коли він виходить, ми молимося за дітей, які постраждали від цієї трагедії", — прокоментував він.

А на початку листопада Дан Балан зробив публікацію афіші та запросив шанувальників на концерт у Кишиневі. "Через 5 років з моменту останнього концерту в місті мого серця, я нарешті повертаюся. До зустрічі 24 грудня в Arena Chisinau. Чекаю на вас, щоб разом створити душевну атмосферу. Різдво може бути по-справжньому чарівним тільки вдома", — звернувся до підписників артист румунською мовою.

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